Plano de Pormenor Noroeste de Olhão publicado em Diário da República

Foi publicado hoje, 27 de setembro, em Diário da República, o Plano de Pormenor Noroeste de Olhão (PPNO).

O Plano estabelece o regime de uso, ocupação e transformação do solo, com uma área de intervenção de 20,62 hectares, na zona da Quinta João de Ourém, tendo uma vigência prevista de 10 anos.

Entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e tem como objetivo promover a requalificação territorial e ambiental da sua área de intervenção, caracterizada por vários loteamentos dispersos.

O documento, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Municipal de Olhão do passado dia 26 de junho, vem, de acordo com o presidente do município, António Miguel Pina, «resolver os problemas que alguém criou a cerca de 400 famílias ali residentes. O PPNO é, por isso, de extrema importância. Agora está definida a forma mais eficaz para os olhanenses usufruírem, harmoniosamente, da Quinta João De Ourém».

Assim, com este documento, prevê-se o «remate do perímetro urbano através da ligação das infraestruturas viárias dos diversos loteamentos existentes de forma integrada na rede de percursos de atravessamento (pedonal, ciclável e rodoviário) que permitam a vivência do espaço edificado, bem como da envolvente próxima a requalificar e consolidar».

O PPNO define as regras para ocupação dos terrenos ainda por edificar, prevendo as áreas de construção máxima e concebendo estruturas que permitam gerar utilizadores do espaço urbano.

Pretendem-se espaços públicos «agradáveis, respeitando os princípios de acessibilidade e salubridade, caracterizados pela ventilação natural e conforto térmico», que deverão ter reflexo tanto no espaço exterior como no interior das construções.

As transformações urbanas pretendidas deverão ser alvo de financiamentos adequados à viabilização do Plano, que prevê também a regularização de edifícios construídos em espaços agrícolas e Reserva Agrícola Nacional (RAN).

Com este PPNO prevê-se ainda a reclassificação do solo rústico em solo urbano na sua totalidade, considerando que, de acordo com o Plano Diretor Municipal em vigor, 84 por cento da área de intervenção está classificada como solo urbano e o restante como agrícola (aproximadamente 2 por cento deste espaço está, ainda, sujeito ao regime jurídico da RAN).

A área de intervenção do PPNO é delimitada a norte por área agrícola, a sul pela Rua da Comunidade Lusíada (onde se localiza a Escola EB 2/3 Prof. Dr. Paula Nogueira), a poente por uma linha de água junto ao Campo Municipal de Olhão e a nascente pelo Bairro Lopes.