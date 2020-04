PJ detém duas mulheres suspeitas de homicídio e profanação de cadáver

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul e do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Portimão identificou e deteve duas mulheres, pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado e de um crime de profanação de cadáver.

Os crimes ocorreram na região algarvia entre os dias 20 a 25 de março.

A vítima, cidadão português com 21 anos de idade, residente no Algarve, foi desmembrada, tendo partes do corpo sido encontradas nas Zonas de Sagres e de Tavira.

A investigação desenvolvida ininterruptamente desde o aparecimento de partes do corpo da vítima, na região de Tavira, permitiu a recolha de relevantes elementos indiciários, tendo culminado na identificação e detenção das presumíveis autoras, no dia hoje.

As detidas, com 19 e 23 anos de idade, residentes no Algarve, social e familiarmente inseridas e sem antecedentes criminais, vão ser presentes a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, segundo informou hoje a PJ.

A 27 de março foi encontrada a cabeça de um homem perto de um lago do Pego do Inferno em Tavira.

Ao mesmo tempo, um corpo decapitado e amputado de membros era resgatado da base de uma arriba junto à Fortaleza de Beliche, na outra ponta da região, em Sagres, concelho de Vila do Bispo.

Entranto, veio a confirmar-se que se tratava de Diogo Gonçalves, de 21 anos, desaparecido desde dia 18 de março.

A viatura do jovem foi encontrada na manhã de quinta-feira, estacionada junto ao Cabo de São Vicente.

As buscas do Instituto de Socorro a Náufragos permitiram encontrar um corpo desmembrado, envolvido em plásticos, nas horas seguintes.

O crime macabro chocou a comunidade.

O jovem trabalhava como técnico em informática na empresa Vila Vita Parc, em Porches, no concelho de Lagoa, e anteriormente foi gerente de turno numa loja da cadeia de restauração de fast food McDonald’s, em Albufeira.