PJ detém pornógrafo de menores, suspeito de homicídio e casal pedófilo

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, informou hoje, sexta-feira, 14 de junho, que na sequência de informação prestada por organismo internacional, recolheu elementos de prova que levaram à detenção, em flagrante delito, de um suspeito da prática do crime de pornografia de menores, na forma agravada.

Ao detido, foram encontrados e apreendidos, em suporte informático, uma quantidade significativa de ficheiros, em fotografia e vídeo, de cariz pornográfico envolvendo crianças, com idade inferior a 14 anos, em nudez integral e na prática de atos sexuais explícitos que eram importados e posteriormente partilhados no ciberespaço.

O arguido, cidadão estrangeiro, com 44 anos de idade, sem atividade profissional definida, estava já referenciado internacionalmente pela pratica deste crime e por essa razão mudava frequentemente de casa, tendo residido em Faro, Olhão e Portimão, utilizando sempre os serviços de Internet das residências que ocupava, registados em nome de terceiros, para não ser detetado.

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público – DIAP de Olhão, onde o mesmo vai ser presente para aplicação de medidas de coação.

Suspeito de zaragata em Olhão detido

Por outro lado, a Polícia Judiciária identificou e deteve um suspeito da presumível autoria de um crime de homicídio na forma tentada.

O crime remonta a 12 de dezembro de 2018, data em que a vítima, um homem de 47 anos de idade, foi agredido com recurso a arma branca, na via pública, junto a um estabelecimento comercial, em Olhão.

Na sequência da agressão viriam a ser provocadas lesões graves que representaram um perigo concreto para a vida da vítima, não fosse a rápida assistência prestada junto da unidade de Faro do Centro Hospital Universitário do Algarve (CHUA).

Mercê de um rigoroso trabalho de investigação desenvolvido, viriam a ser recolhidos relevantes elementos probatórios, tendo culminado na identificação e detenção do presumível autor, ontem, quinta-feira, dia 13 de junho de 2019.

A detenção ocorreu no âmbito de investigação tutelada pelo Ministério Público – DIAP de Olhão.

O detido, de 25 anos de idade, estrangeiro, com antecedentes criminais por crimes violentos, vai ser presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Casal abusador de criança detido em Portimão

Em cumprimento de mandados emitidos pelo Ministério Público, a PJ, através do DIC de Portimão, deteve no dia 12/06/2019 um casal, por fortes suspeitas de abuso sexual de criança.

Os abusos terão vitimado uma criança do sexo masculino com cerca de 11 anos à data dos factos (2017) e terão sido levados a cabo por ambos os elementos do casal – mãe da criança e o seu companheiro – na residência onde todos coabitavam.

Os detidos (o homem com 28 anos de idade, a mulher com 32 anos) foram presentes hoje no Tribunal de Lagos, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Pai pedófilo detido em Tavira

Já no início do mês de junho, a Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, com o apoio da Policia Marítima, procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria de um crime de abuso sexual de crianças agravado. Foi detido suspeito de abusar sexualmente do filho menor em Tavira.

Os factos ocorreram no dia 3 de junho, em plena luz do dia, cerca das 18 horas, numa praia, em Tavira, na zona do areal onde se pratica nudismo, tendo sido presenciados por vários naturistas que ali se encontravam, que interpelaram o autor e chamaram as autoridades.

O detido, de 42 anos de idade, bancário e sem antecedentes criminais, foi presente a interrogatório Judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.