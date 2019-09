Pintura e Literatura são destaques de mais um “Às Sexta no IPDJ”

Próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, é dedicada à Pintura e à Literatura.

A partir das 19h00, num espaço de cooperação, produção, conversa e lazer de e para a comunidade de criadores e criativos/as da região do Algarve terá lugar o Encontro de Criativos – Especial Pintura.

Sempre com um programa dinâmico que promove e estimula a criatividade, de forma informal, os Encontros de Criativos são organizados pela ADS – Associação de Designers do Sul e Terminal Studios – Núcleo de BD e Animação do Algarve, contando com a parceria do IPDJ – Direção Regional do Algarve e o apoio do município de Faro.

Às 21h30 terá lugar a apresentação do livro «No avesso das horas», de Sara Martins, editado pela Epopeia Records.

Esta apresentação, em colaboração com o IPDJ – Direção Regional do Algarve, contará com a presença da autora do livro, de um representante da editora, da prefaciadora Ana Rita Rodrigues e do poeta Tiago Marcos, assim como de Marc Policarpo que interpretará uma seleção de canções feita pela autora.

Este é o primeiro registo que a autora nos apresenta, uma coletânea poética. «No avesso das horas» expõe intimamente os pensamentos que tomaram a vida da autora após deparar-se com a antítese: o momento em que as experiências transformaram o desabafo com a caneta e o papel numa dinâmica indispensável para se viver.

O projeto «Às Sextas no IPDJ» consiste num conjunto de iniciativas e eventos que refletem o trabalho de parceria da Direção Regional do Algarve do IPDJ com as associações juvenis, clubes desportivos, grupos de teatro, bandas de música, escolas, grupos informais de jovens e outras associações ou entidades, onde se pretende dar oportunidade aos mesmos para apresentarem ao público as suas criações.