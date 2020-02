Pine Cliffs Resort acolhe recrutamento da United Investments Portugal

Ações de recrutamento «Be Bright Open Day» para as unidades da United Investments Portugal (UIP) decorrem no Pine Cliffs Resort, em Albufeira, nos dias 18 e 19 de fevereiro.

A United Investments Portugal (UIP) vai promover um conjunto de dias de recrutamento aberto, o «Be Bright Open Day», com o objetivo de atrair novos talentos na área da hotelaria para as diferentes unidades do grupo em Portugal: Pine Cliffs Resort, Sheraton Cascais Resort, YOTEL Porto (com inauguração prevista para abril de 2020) e Hyatt Regency Lisboa (com abertura prevista para o início de 2021).

A sul, os eventos «Be Bright Open Day» decorrem no Pine Cliffs Resort, Albufeira, já na terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de fevereiro, entre as 10 e as 16 horas, no Salão Pinhal.

Na zona de Lisboa, os dias de recrutamento aberto estão marcados para 6 e 7 de março na Sala Guincho do Sheraton Cascais Resort entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e 17h30.

O «Be Bright Open Day» tem como objetivo a captação de novos talentos para as diferentes unidades da UIP em Portugal, numa fase em que o grupo está a reforçar o investimento no país, em áreas tão distintas como housekeeping, cozinha, bares e restauração, receção, concierge, lazer e desporto, spa, fitness, manutenção, entre outros.

Os candidatos deverão fazer a inscrição no site da United Investments Portugal e levar o Curriculum Vitae (CV) impresso.

Para mais informações sobre o «Be Bright Open Day», os interessados poderão ainda contactar ambos os resorts através de e-mail ([email protected] para o Pine Cliffs Resort e [email protected] para o Sheraton Cascais Resort).