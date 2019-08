Pilotos Carlos Sousa e Miguel Farrajota conversam no Café Calcinha

Carlos Sousa e Miguel Farrajota, dois dos maiores nomes portugueses que participaram no mítico Dakar, são os próximos convidados do evento «Conversas com…», a ter lugar esta quinta-feira, dia 22 de agosto, às 21h30, no histórico Café Calcinha.

Piloto de automobilismo de todo-o-terreno, Carlos Sousa conta com várias participações no Rali Dakar, algumas com o já falecido José Megre, tendo obtido a sua melhor classificação em 2003: um honroso 4º lugar.

Já o louletano Miguel Farrajota, teve a sua única participação num Rali Dakar em 2000, no Dakar-Cairo, em moto, onde apesar da sua inexperiência neste tipo de prova manteve um bom andamento.

Sofreu uma grave queda na 6ª etapa, mas conseguiu recuperar e chegar ao Cairo. Concluiu o rali em 14º lugar da classificação geral.

Com um palmarés recheado de títulos em duas rodas, Farrajota iniciou então uma carreira em quatro rodas.

«Conversas com…» é um projeto que o Município de Loulé tem levado a efeito desde 2015.

Em julho e agosto, o histórico Calcinha, em Loulé, recebe um importante ciclo de conversas, caracterizadas pelas memórias de figuras ligadas ao desporto, que aqui vêm contar as suas histórias, muitas delas autênticas lições de vida, dando a conhecer também um pouco de cada uma dessas personalidades que foram ou continuam a ser bandeiras do desporto algarvio, nacional e internacional.

No dia 13 de julho, o treinador Manuel Cajuda foi o primeiro convidado desta iniciativa, seguindo-se, a 9 de agosto, o desportista mais medalhado do mundo, Lenine Cunha.

A entrada é livre e tem a apresentação e moderação do jornalista e comunicador Neto Gomes.