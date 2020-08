Lesões graves foram debeladas com sucesso pela equipa do hospital algarvio.

O piloto alemão Sandro Cortese foi operado com sucesso na Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), após sofrer um violento acidente no campeonato mundial de superbike WorldSBK, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, entre 7 e 9 de Agosto.

Sandro Cortese sofreu um traumatismo vertebro-medular grave, além de uma fratura no joelho e tíbia direita, sendo sujeito a uma cirurgia à coluna vertebral, realizada pelos neurocirurgiões Miguel Brito e Lino Fonseca.

O paciente esteve a recuperar na Unidade de Cuidados Intermédios de Faro, tendo sido transferido para a Alemanha na última quarta-feira, 12 de agosto.

Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, agradeceu ao CHUA o «fantástico trabalho realizado com o Sandro. A operação foi um sucesso, e quer a Parkalgar, quer a Dorna, estamos imensamente gratos, pelo facto de o trabalho efetuado, ter seguramente salvo a carreira do piloto», frisou.