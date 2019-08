Pescadores de VRSA homenageiam Nossa Senhora da Encarnação

Vila Real de Santo António (VRSA) celebra, entre os dias 27 de agosto e 1 de setembro, a festa em honra de Nossa Senhora da Encarnação, padroeira da cidade.

O ponto alto da romaria acontece precisamente no último dia das festividades, domingo, 1 de setembro. Depois dos jogos populares e das corridas de barco a remo, que terão lugar a partir das 10h00, na sede da Associação de Pescadores de VRSA, celebra-se às 18 horas a tradicional procissão e homenagem dos pescadores em honra de Nossa Senhora da Encarnação, cujo cortejo percorrerá as principais artérias de VRSA.

Depois, à noite, às 22h00, na Praça Marquês de Pombal, as atenções estão centradas no concerto da formação «Ganda Banda», que promete «uma noite com muita cor, luz e som». O programa encerra com um espetáculo de fogo de artifício, à meia-noite, na Avenida da República, junto ao Rio Guadiana.

De resto, e no mesmo local, o programa conta, no dia 27 de agosto, terça-feira, com o grupo «Duo Reflexo», enquanto a noite de 28 de agosto será animada pela formação «La Famiglia».

Já a 29 de agosto, os ritmos de dança do grupo «Idade de Ouro» e da banda «Olho’s 4» compõem as festividades, a partir das 22h00.

No serão de sexta-feira, 30 de agosto, sobe ao palco da Praça Marquês de Pombal a Academia de Ballet Contemporâneo, às 21h30, seguindo-se um concerto da formação «Al Guitar Duo» às 22h30.

Já no sábado, 31 de agosto, é a vez de «Fábio Lagarto» assumir a animação do evento.

As festas em honra de Nossa Senhora da Encarnação são organizadas pela paróquia local, pela Câmara Municipal de VRSA e pela Junta de Freguesia de VRSA e contam com o apoio da Associação de Pescadores Santo António de Arenilha.