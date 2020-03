PEPAL tem um milhão de euros para estágios nas autarquias do Algarve

Na sequência de Aviso publicado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, diversas autarquias da região apresentaram candidaturas à realização de estágios, no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL).

As candidaturas agora aprovadas pelo CRESC ALGARVE 2020 ascendem a cerca de 1 milhão de euros, e vão permitir a quase 100 jovens, a maioria dos quais licenciados, uma experiência de trabalho em diferentes áreas durante 12 meses.

As áreas de estágio diferem de município para município, relevando-se as de arquitetura e arquitetura paisagística, proteção civil, sociologia, informática, planeamento do território, gestão e gestão autárquica, engenharia e engenharia do ambiente, biologia, serviço social, direito, psicologia e terapia da fala, entre outras.

O recrutamento dos estagiários será efetuado pelas autarquias, de acordo com os procedimentos específicos do Programa, e além de concorrer para maximizar o investimento nacional no ensino e formação profissional permitirá o desenvolvimento de novos projetos, e para a melhoria e qualidade dos serviços prestados aos munícipes, agentes económicos e outros parceiros.

