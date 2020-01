Exibição decorre no âmbido do programa «Às Sextas no IPDJ».

A última produção do TAL – Teatro Análise de Loulé da Casa da Cultura, «Aqueles tristes dias», sobe ao palco da delegação regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em Faro, no dia 24 de janeiro, às 21h30.

Esta peça é composta por um texto de António Clareza com encenação de Mariana Teiga, que retrata Portugal em finais da década de quarenta, na aldeia do Sol Postinho, quando Aleixo ainda deambulava pelas feiras declamando, aqui e ali, as suas quadras que eram sempre muito admiradas por onde quer que passasse.

Durante o desenrolar da história, «a prostituição, a guerra colonial, a prisão do Tarrafal, a censura e um sem número de situações que levaram milhões de portugueses a deixar a sua pátria a troco de sacrifícios inimagináveis, levam a que cada um de nós lhe venha à memória algo escutado muitas vezes a vários familiares que passaram por Aqueles…tristes dias. Mas quem sabe… se à aldeia do Sol Postinho outros poentes e amanheceres não virão a ser de alegria…».

Esta é uma parceria da Direção Regional do Algarve do IPDJ com a Casa da Cultura de Loulé, no âmbito do «Às Sextas no IPDJ», onde se pretende divulgar o trabalho das associações e dos jovens, promovendo as suas iniciativas e projetos, num espaço aberto à criatividade.