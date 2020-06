PCP exige que Santa Bárbara de Nexe volte a ter terminal multibanco

Terminal foi retirado no final de maio.

A Comissão Concelhia de Faro do Partido Comunista Português (PCP) manifestou-se contra a decisão do Crédito Agrícola de retirar o terminal multibanco de Santa Bárbara de Nexe, no final do mês de maio.

Para esta força política, «é inaceitável e a população não pode ficar sem este acesso a serviços bancários». Os comunistas lembram que «em Dezembro último encerrou o balcão do Crédito Agrícola em Santa Bárbara de Nexe, numa lógica de concentração bancária que prejudica as populações que precisam e têm o direito ao serviço bancário, que é um serviço público, embora detido na sua grande maioria por privados, como é o caso do Crédito Agrícola».

Esta atitude, para o PCP, «só se explica pelo facto de que para a banca o lucro está sempre acima dos interesses das populações, só assim se percebe a opção de retirar o multibanco ao invés de arranjar a avaria que este equipamento tinha desde meados de maio».

Como é conhecido, «o Crédito Agrícola assumiu em dezembro último que o multibanco ficava na sede da freguesia mesmo após o encerramento do seu balcão, chegando mesmo a procurar outras soluções para a sua localização. Também ficou demonstrado que, desde janeiro, pela constante falta de reposição de dinheiro e arranjo de avarias, a intenção não seria de manter esse compromisso».

A força política relembra que «o balcão do Crédito Agrícola era o único existente numa freguesia de 4000 habitantes, grande parte deles envelhecidos e com reduzida capacidade de acesso aos meios digitais e pouca mobilidade no território. Agora ainda será pior sem sequer com o multibanco».

«A lógica de concentração de serviços bancários e o encerramento de balcões e diminuição da rede de multibancos é, para a banca, a da maximização absoluta do lucro. Não é aceitável a gestão territorial do nosso país com base neste critério, este é o caminho da desertificação do interior e para um país sem solidariedade entre litoral e interior, entre cidades e meio rural, entre unidades mais lucrativas e unidades menos lucrativas», aponta o PCP.

Em jeito de conclusão, a concelhia comunista considera que «é preciso parar e inverter o processo de encerramento de serviços públicos. Não ajuda, antes pelo contrário favorece, a política seguida por parte do Governo que não responde aos problemas da falta de serviços públicos, deixando que a situação se deteriore, como são exemplos o serviço postal, serviços de saúde ou ensino».

Posto isto, o PCP «exige que Santa Bárbara de Nexe volte a ter um terminal multibanco, para as necessidades mínimas da população e que se continue a luta pela reabertura de uma extensão bancária em Santa Bárbara de Nexe. É nesse sentido que o PCP e os eleitos da CDU em Santa Bárbara de Nexe continuarão a intervir».