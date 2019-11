PCP convoca marcha lenta pela requalificação da EN125 em VRSA

Objetivo é pedir «medidas efetivas por parte do governo que ponham fim ao inferno em que se transformou a mobilidade na região do Algarve».

A Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do Partido Comunista Português (PCP) vai promover uma marcha lenta em defesa da requalificação da Estrada Nacional (EN)125 amanhã, sábado, dia 23 de novembro, entre Vila Real de Santo António (VRSA) e Cacela Velha. A concentração terá lugar junto ao Mercado Municipal de VRSA às 10 horas.

«Como é do conhecimento público, por acção de sucessivos governos (do PSD/CDS e do PS) as obras de requalificação do troço da EN125 entre Olhão e VRSA encontram-se há vários anos paradas. Um processo que é inseparável da política de desvalorização do investimento público que tem adiado obras fundamentais para o Algarve, agravando as condições de vida das populações e condicionando o desenvolvimento da região».

«Uma realidade que, conjugada com a introdução de portagens na Via do Infante imposta pelos mesmos três partidos já referidos, se tem traduzido num fator de penalização do desenvolvimento económico, de agravamento da insegurança e da sinistralidade rodoviária», justifica a DORAL do PCP.

Com esta ação, de sensibilização e esclarecimento da população, o PCP «pretende no início da atual legislatura, voltar a a colocar a necessidade incontornável de se responder com medidas efetivas por parte do governo que ponham fim ao inferno em que se transformou a mobilidade na região do Algarve».

O PCP assume ainda «o compromisso de vir a apresentar em breve uma nova iniciativa na Assembleia da República que interpele o governo minoritário do PS a concluir a requalificação desta estrada que é estruturante para a mobilidade no Algarve».