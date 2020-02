Paulo Sérgio assume o comando técnico do Portimonense

Treinador português regressa ao campeonato nacional depois de várias experiências no estrangeiro.

Paulo Sérgio, de 51 anos, é o novo treinador do Portimonense, sucedendo assim a António Folha e a Bruno Lopes, solução interina que vinha orientando a equipa nos últimos três jogos (averbando três derrotas). À sua espera, o novo treinador dos alvinegros encontra uma equipa na 17ª posição, a dois pontos dos lugares de permanência.

Este é, de resto, o regresso do técnico ao campeonato português, onde já orientou o Sporting Clube de Portugal, na época 2010/2011, bem como o Vitória Sport Clube, Académica de Coimbra, Paços de Ferreira, e o Olhanense, clube que também representou ainda como jogador e onde terminou carreira.

Paulo Sérgio regressa agora a Portugal vindo da Arábia Saudita, mais precisamente do Al Taawon. No estrangeiro, o timoneiro português também orientou, além de outros clubes do Médio Oriente, os escoceses do Hearts, os romenos do Cluj e os cipriotas do APOEL.

A estreia do novo treinador portimonense está marcada para sábado, 15 de fevereiro, na partida frente ao Moreirense, a ter lugar no Portimão Estádio às 15h30.