A uma semana de começar a sexta edição do Festival F, a organização revela a programação complementar para os três dias, bem como a distribuição dos concertos por palcos e respectivos horários.

À data, as vendas já atingiram metade da lotação e, apesar de a compra de passes gerais ser a opção mais procurada pelo público, 6 de setembro, que será palco da última oportunidade para assistir à reunião dos Ornatos Violeta, a propósito do 20.º aniversário da edição do álbum seminal «O Monstro Precisa de Amigos», é o dia que tem suscitado maior procura.

Para além da programação musical com nomes como Amor Electro, Ana Bacalhau, António Zambujo, Baile Funk, Capitão Fausto, Carolina Deslandes, David Carreira, Linda Martini, Mayra Andrade, Profjam, Revenge Of The 90’s ou 9 Miller, numa proposta que navega entre o pop, o rock e o hip-hop e que junta artistas consagrados às grandes promessas da música portuguesa actual, a programação paralela do festival F abre as portas a tertúlias, humor, teatro, novo circo, artes plásticas e workshops para os mais novos.

Afirmando-se já como uma tradição do festival, todos os dias ao final da tarde, pelas 19h30, o público de vários géneros e idades reúne-se para assistir à discussão de temas pertinentes da actualidade no espaço de tertúlias.

Este ano, na quinta-feira, dia 5 de setembro, Raquel Henriques, modelo e fitness coach; Rita Andrade, nutricionista; e João Gobern, jornalista, reúnem-se em torno da temática «Saúde e Sacrifício».

No dia seguinte, «Alma de Viajante» é a temática da tertúlia que contará com a animadora da Rádio Comercial Ana Isabel Arroja como moderadora e com os convidados Diogo Faro, humorista e autor do blogue «Sensivelmente Idiota»; Filipe Mourato Gomes, autor do blogue «Alma de Viajante» e Joana Amaral Dias, psicóloga, activista e escritora.

No último dia do festival, «A Ironia é uma Arma» traz para a conversa Hugo Van der Ding, ilustrador, autor e apresentador; a actriz Maria Rueff; e Pedro Vieira, escritor e apresentador.

No humor, Pedro Luzindro, faz as honras da casa durante os 3 dias.

A 5 de setembro, recebe Francisco Menezes, João Seabra, Jorge Picoto, Joana Santos e Luís Brito Rocha.

No dia 6 é a vez de Hugo Sousa, Jel, Pedro Neves, Rúben Branco, Manuel Rosa e Dora Bela actuarem. E a 7 de Setembro Gilmário Vemba, Miguel 7 Estacas, Miguel Lambertini e Luana do Bem são seus convidados.

Para os mais novos e toda a família há um programa diversificado.

Podem participar todos os dias na oficina de novo circo «CirKo MaGia e FANTASIA»; assistir ao concerto poético «O Pássaro Escritor»; participar na exposição viva «Roubei um livro na cabine de leitura e hoje vou ler»; ou assistir à performance «MuTis» pela Companhia Xibalba.

No dia 5, têm ainda oportunidade de participar numa oficina de assobio e desenho ou na viagem sonora «Cosmic Gong Bath – Sound Journey», ao som de gongos, taças tibetanas entre outros instrumentos.

Na sexta-feira, dia 6 a proposta passa ainda pela peça de teatro «Aceitas?«; pela oficina de construção e manipulação de marionetas «Os Extraterrestres»; pelo concerto meditativo «Dream concert» com voz, violoncelo e instrumentos intuitivos e meditativos e pelo espectáculo de circo contemporâneo «ATEMPO».

No último dia do festival, 7 de setembro, os mais novos podem frequentar a «Oficina de Hip Hop»; está também programado o concerto «Mantra Jazz Fusion» que revisita mantras indianos; a perfomance «Objetoteca popular itinerante» e a peça de teatro «Os Grandes não têm grandes ideias».

Durante o festival estão também patentes as exposições «Os desvios da Natureza», obras das colecções de pintura naturalista e de arqueologia da colecção Millennium BCP e «Ares de Mesa» de Jorge Cerqueira, no Museu Municipal de Faro; «Eu metia as mãos na água», uma exposição de João Jacinto, na Galeria Trem; «Life-time» de Eduardo Pinto e «The Wrong House Project», ambas na Galeria Arco.

À sexta edição, o Festival F estreita ainda mais a sua ligação à Ria Formosa com a novidade do Palco Formosa que assume literalmente a Ria como cenário, com um concerto diário ao final da tarde a bordo de um barco.

E que outra das novidades é a resposta a um pedido frequente por parte do público das edições anteriores, com a criação, pela primeira vez, de uma área restrita de glamping no Centro Náutico da Praia de Faro.

Quem pretender usufruir desta oferta diferenciada e única, terá acesso ao festival durante os três dias, ficando igualmente assegurada uma ligação de ida e uma de regresso entre o Centro Náutico e o Festival, através de barco.

Ainda em relação ao cartaz, e para além da programação já anunciada, o Jazz ganha espaço no Palco Músicos com os projectos Nebuchadnezzar Group no dia 5, Tuniko Goulart Trio no dia 6 e André Carvalho Group no dia 7.

Já o Palco Castelo, que este ano recebe a programação de stand-up, terminará sempre em festa: no dia 5 atuam DJ Kevin e DJ François; dia 6 Deelight e 7 Christian F.

O Festival F é uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito, com a parceria das marcas Captain Morgan, Delta, Ecoevento, Fagar, Fnac, Forum Algarve, Guron Energy, J&B, Lusíadas Saúde, MB Way, MEO, NiT, Somersby, StarSul, Super Bock, RUA FM e Tanqueray.

Informações de bilheteira

Este ano, os bilhetes físicos ou eletrónicos não carecem de ser trocados por pulseira para entrar no recinto, pelo que será necessário guardar o bilhete para validação a cada entrada.

Abertura de portas: 18h00

Encerramento do recinto: 5/09 – 04h00; 6 e 7/09 – 5h00

Passes Gerais (3 dias)

45€ – a partir de dia 13 de Agosto

Bilhetes Diários

15€ – 5 Setembro

18€ – 6 Setembro

18€ – 7 Setembro

Bilhetes diários Palco Formosa – concerto a bordo de um barco*

(com viagem de ida e volta incluída)

10€ – 5 Setembro

10€ – 6 Setembro

10€ – 7 Setembro

*A aquisição deste bilhete só pode ser realizada de duas formas:

1. no acto de compra do passe de 3 dias ou do bilhete diário;

2. no festival, no dia de cada concerto.

As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam bilhete

Postos de venda: rede Blueticket, Teatro das Figuras, Fnac, Worten e El Corte Ingles.