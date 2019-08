Passeios de BTT noturnos percorrem concelho de Loulé

Teve lugar em Benafim o terceiro passeio de BTT noturno de 2019 do Club BTT Terra de Loulé, na passada quarta-feira, dia 31 de Julho.

A concentração foi na sede do Sport Club Benafim (clube que colaborou neste evento). O passeio foi guiado, num percurso de 18 quilómetros com passagem por Birrão, Nave dos Cordeiros, Charneca da Nave dos Cordeiros, Alte, Fontes de Alte, terminando nas ruas de Benafim.

Com perto de quarenta participantes, tudo fluiu a bom ritmo, mesmo com paragem para reparação de alguns furos e avarias normais neste tipo de evento.

No final foi servido um lanche a todos os participantes que incluía folhados de Loulé, doce típico que é candidato às 7 Maravilhas Doces de Portugal. Os participantes aproveitaram para dar o seu voto a esta iguaria (e quem quiser pode votar através do 760 107 138, até dia 16 de Agosto).

O próximo passeio acontece já na próxima quarta-feira, 7 de Agosto, com partida marcada para a loja SBikes, localizada no sitio das Quatro Estradas – Pereiras.

As inscrições são gratuitas e feitas no local do passeio a partir das 20h45, estando o inicio marcado para as 21h15, com uma duração de duas horas.

Os interessados podem encontrar mais informações online.