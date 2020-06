Passeios culturais noturnos estão de regresso a Portimão e Alvor

Passeios são gratuitos mas inscrição é obrigatória.

Os passeios culturais noturnos por Portimão e Alvor estão de regresso durante todas as quintas-feiras do mês de julho, numa iniciativa habitual no programa de verão do município e que este ano cumprirá as diretivas da Direção-Geral da Saúde (DGS), devido à pandemia COVID-19.

Assim, nos dias 2, 16 e 30 de julho, os participantes são convidados «a partir à descoberta das paisagens urbanas de Portimão», sempre a partir das 21h00, «tendo como eixo articular um percurso que conecta edifícios emblemáticos, referências arquitetónicas, ruas, praças, largos e jardins com significado histórico», explica a Câmara Municipal.

Estes passeios pelo coração de Portimão têm como local de encontro a Praça Manuel Teixeira Gomes, junto ao coreto, de onde os participantes visitarão o Jardim 1º de Dezembro, a Alameda da República, a Casa Manuel Teixeira Gomes e o Largo 1º de Maio.

Já o convite para descobrir «Alvor Islâmico» acontece nos dias 9 e 23 de julho, sempre à quinta-feira, também a partir das 21h00, tendo como ponto de partida o Morabito de São Pedro, junto ao cemitério da vila.

Alvor e o seu legado da civilização árabe vão ser redescobertos «num percurso pela arquitetura religiosa, civil e militar, com passagem pelos morabitos, castelo, Igreja Matriz e zona ribeirinha».

Os passeios culturais noturnos, devidamente permitidos pela Autoridade de Saúde local, têm um número limitado de oito participantes e estão sujeitos a inscrição gratuita, mas obrigatória, através do telefone 282 470 799 ( das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00).

Face ao grande interesse que este programa suscita, caso se verifique excesso de inscrições nos passeios agendados para Portimão, haverá desdobramentos nos dias imediatamente posteriores. Os tours são guiados por duas técnicas de acção cultural e fazem parte do programa de animação de verão preparado pelo município de Portimão em cumprimento com as normas da DGS, e que será oportunamente divulgado.

Por outro lado, a freguesia de Alvor também está a promover circuitos históricos e culturais pela vila, que complementam a oferta a este nível, divulgando o património local e aspetos diferenciadores da localidade. Estes passeios acontecem às quartas e sextas-feiras, às 19h00, com visitas guiadas em português e em inglês (consoante os dias) e são de participação gratuita. As inscrições são, no entanto, obrigatórias, através de e-mail, estando sujeitas a um número limite de participantes.