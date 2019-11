Passagem de Ano em Olhão será «festa de arromba» com Fábio Lagarto

Município promove, mais uma vez, a passagem de ano junto à Ria Formosa, no Jardim Pescador Olhanense.

A última noite de 2019 começa com música ambiente a partir das 22h30, e a atuação do olhanense DJ Mel às 23h00, numa tenda instalada no Jardim, onde não faltará um bar de apoio.

O habitual fogo de artifício, às 00h00, que marcará a entrada em 2020, acontecerá junto à zona poente do porto de recreio de Olhão. Depois, a partir das 00h15, o músico algarvio Fábio Lagarto conduz a entrada no novo ano.

«Amiga», «Abre o Coração», «Tatuagens», «Sonho Contigo» ou «Loko Loko» são alguns dos temas originais mais recentes de Fábio Lagarto, que ajudarão a fazer a festa na sua passagem por Olhão, a cidade onde, curiosamente, reside.

A passar por um momento de ascensão na sua carreira, o músico tem sido presença constante nos palcos televisivos e promete, na passagem de ano olhanense, «uma festa de arromba».

As comemorações de entrada no novo ano culminam com o Concerto de Ano Novo, no Auditório Municipal de Olhão, no dia 2 de janeiro, às 21h30, com a Orquestra Filarmónica Portuguesa que apresenta o espetáculo From Blue to Blues.