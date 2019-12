O Parque de Campismo da Praia de Faro voltou para as mãos da Câmara Municipal, no dia 25 de novembro. Após a retoma da posse desta infraestrutura, autarquia aprova regulamento do parque, que se prevê estar requalificado e aberto no próximo ano.

A Câmara Municipal de Faro informa que aprovou, no passado dia 2 de dezembro, o regulamento do futuro Parque de Campismo da Praia de Faro, cujas obras de requalificação já decorrem e estão orçadas em 446 mil euros.

Pretende-se, acima de tudo, que este seja um parque com qualidade e aberto a todos, com uma política de rotatividade e respeito pela utilização dos equipamentos públicos. A gestão, administração e a manutenção do parque será da autarquia e os preços praticados nivelados com os outros parques da mesma categoria.

O parque tem uma área total de 20372 metros quadrados (m2) e capacidade para 689 pessoas, com 200 lotes destinados ao acampamento/tendas (575 pessoas) e 24 lotes destinados ao caravanismo (114 pessoas).

A receção do Parque de Campismo da Praia de Faro funcionará durante todo o ano, entre 16 de setembro e 15 de junho, das 8h00 às 20h00 e, entre 16 de junho e 15 de setembro, das 08h30 às 22h30.

O período de estadia dos utentes não poderá exceder os 15 dias seguidos, de modo a permitir a rotatividade, no período compreendido entre 1 de abril e 31 de outubro.

Recorda-se que o antigo parque de campismo encerrou ao público em 2003, continuando aquele terreno municipal a ser ocupado por quem já lá estava e passando, em 2010, para a gestão de uma associação de direito privado, através de um contrato de comodato com a autarquia – que até então custeava todas as despesas inerentes àquela instalação.

Em setembro de 2018 o município denunciou esse contrato, dando o prazo de um ano para o terreno ser desocupado.

Para tentar travar a saída, a associação apresentou uma providência cautelar que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé considerou improcedente.

Deste modo, em 25 de novembro de 2019, criaram-se finalmente as condições para que o município retomasse a posse plena do lote dando o primeiro passo para a sua requalificação total, a contento do interesse público.

Doravante, o parque de campismo passará a figurar na lista de equipamentos turísticos do concelho e servirá exclusivamente os interesses da economia local, ajudando a trazer cada vez mais visitantes à Praia de Faro e a afirmar o nosso concelho como um destino balnear de excelência.