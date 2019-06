Obras do Parque de Campismo da Praia de Faro arrancam em outubro

Ao «barlavento», o autarca explicou que o contrato de comodato termina já em setembro. O concurso para a requalificação do espaço, uma obra de 450 mil euros, foi lançado em setembro de 2018.

«Esteve a decorrer e já terminou. Temos o visto do Tribunal de Contas e todas as autorizações e pareceres das diversas entidades. Logo que se efetive a denúncia do protocolo» com a Associação dos utentes amigos do Parque de Campismo municipal e Social da Praia de Faro, «o empreiteiro que ganhou a obra pode iniciar os trabalhos. Eu prevejo que no início de outubro se possam iniciar as obras. Portanto, em 2020 espero que já possamos ter um equipamento a funcionar, na verdadeira aceção daquilo que nós entendemos por Parque de Campismo», disse o autarca farense.

Em relação à nova ponte, o presidente da autarquia traçou o ponto de situação: «neste momento, estamos a rever o projeto e gostaria que fosse lançado concurso em breve. A minha esperança e expetativa é que as obras vão acontecer, e que quando se lançar o concurso apareçam candidatos. Há neste momento 3,5 milhões de euros disponíveis para fazer essa intervenção».