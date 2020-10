Pandemia muda concerto de Vasco Dantas de Cacela para Faro

Club Farense recebe o pianista Vasco Dantas.

O ciclo de concertos Clássica em Cacela recebe o jovem pianista Vasco Dantas, para um recital na quarta-feira, dia 14 de Outubro, às 21h30, no Club Farense em Faro, com transmissão em directo na página de Facebook do evento.

Devido à pandemia, esta 9ª edição não vai ter lugar em Cacela Velha, como já é habitual, mas sim em Faro, pois a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António decretou o cancelamento de todos os eventos culturais e desportivos das próximas semanas, devido ao aumento súbito de novos casos COVID-19 no município.

O pianista internacional Vasco Dantas, que já conta com mais de 50 prémios e um debut no Carnegie Hall, Nova Iorque, em novembro de 2019, vai apresentar em recital o seu novo CD «Poetic Scenes».

O tema deste programa é O Belcanto num instrumento percutido (de cordas percutidas – o piano), e o seu conteúdo recai sobre obras para piano com inspiração vocal, especificamente fados para piano de três compositores portugueses (Alexandre Rey Colaço, Óscar da Silva e Eduardo Burnay), e Lieder (canções) de R. Schumann, transcritas para piano solo pelo compositor alemão Carl Reinecke, as quais nunca foram publicadas e que são praticamente desconhecidas do mundo musical.

A direção artística deste evento é da competência de Teresa Matias mas, a título excecional, a edição deste ano está a cargo da violoncelista Isabel Vaz.

O preço dos bilhetes é oito euros, havendo um preço especial para sócios de cinco euros. As reservas podem ser feitas através de e-mail.

Todas as normas de segurança da Direção-Geral de Saúde serão observadas, havendo ainda um pedido da organização para que «todos que tragam uma máscara e mantenham o distanciamento físico».

O Clássica em Cacela é um ciclo de concertos com mais de uma década de existência, contando com o apoio, nesta edição, da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.