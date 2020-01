Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas reúne em Faro

Organizada pela Direção-Geral de Política do Mar, Universidade do Algarve e Centro de Ciências do Mar, esta será a terceira reunião dos principais autores do Grupo de Trabalho II.

Cerca de 260 especialistas, de mais de 60 países, que integram o Grupo de Trabalho II do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), vão reunir-se em Faro, na Universidade do Algarve, de 26 de janeiro a 1 de fevereiro. O objetivo passa por avançar na elaboração do Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (AR6).

A contribuição do Grupo de Trabalho II para o Sexto Relatório de Avaliação tem como principal foco o impacto das alterações climáticas nos sistemas naturais e humanos e as suas vulnerabilidades.

Este painel de investigadores também analisa a capacidade e limites desses sistemas para se adaptarem às alterações climáticas e estuda opções para reduzir os riscos associados ao clima, criando a perspetiva de um futuro mais sustentável.

Desta reunião resultará um esboço do relatório, que irá ainda ser revisto pelos governos e especialistas em agosto de 2020. O relatório, que incluirá também as contribuições dos outros dois grupos de trabalho do IPCC, será finalizado em 2021.

«Os cientistas do IPCC vão reunir-se para trabalhar na avaliação do impacto das alterações climáticas nos ecossistemas, na biodiversidade e nas sociedades estabelecidas», afirma Debra Roberts, copresidente do Grupo de Trabalho II.

«Esta reunião fornecerá dados científicos atualizados ao nível regional e setorial sobre como enfrentar os desafios decorrentes das alterações climáticas», acrescenta ainda.

Hans-Otto Pörtner, também copresidente do Grupo de Trabalho II, refere que «a reunião em Portugal é um marco importante nos preparativos para a próxima avaliação da ciência das alterações climáticas. Essa avaliação de especialistas enriquecerá o conhecimento das nossas vulnerabilidades face às mudanças climáticas, mas também a capacidade e limites dos sistemas naturais e humanos para se adaptarem a elas, para além de opções para criar um futuro mais sustentável por intermédio de uma abordagem integrada de mitigação e adaptação a todos os níveis».

Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, confessa estar «muito feliz pelo fato do IPCC realizar esta importante reunião em Faro, na Universidade de Algarve».

Na sua opinião, «será uma oportunidade especial para o IPCC divulgar os seus trabalhos, a sua estrutura, a forma como funciona, além das múltiplas oportunidades de engagement por parte de diferentes interessados».

Em 2022 estará concluído o sexto ciclo de avaliação, aquando da conclusão de um Relatório de Síntese que vai integrar este relatório, as outras duas contribuições do Grupo de Trabalho, e três Relatórios Especiais, recentemente produzidos.

O Relatório de Síntese produzido pelo IPCC será conhecido ainda antes de se fazer o balanço global em 2023, na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), onde irá ser revisto o progresso de um dos objetivos do Acordo de Paris, que pretende manter o aquecimento global abaixo de 2°C e limitá-lo a 1,5°C.