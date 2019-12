Pai Natal chega amanhã à Aldeia dos Sonhos de Loulé

Espaço privilegiado da animação de Natal em Loulé, a Aldeia dos Sonhos abre as portas esta sexta-feira, 6 de dezembro.

A abertura será feita a partir das 10h00, com uma Parada de Natal onde irão participar alunos das escolas do 1º Ciclo e Pré-Escolar do ensino público do concelho, bem como utentes das instituições particulares de solidariedade social.

Os alunos irão vestir-se com adereços e cores natalícias, contribuindo para o colorido deste desfile, no momento inaugural daquela que pretende ser a recriação da aldeia do Pai Natal.

Uma pista ecológica de gelo, um circuito de arborismo, um carrossel, um comboio de Natal e muitos outros pontos de animação irão dinamizar a aldeia onde duendes e muitas outras figuras do mundo encantado desta quadra vão estar nestes dias.

O Teatro também marcará presença, com a apresentação das seguintes peças infanto-juvenis: «O Natal dos Super-Heróis» e «O Natal das Três Princesas» (dia 7, sábado), «Filhoses e Rabanadas» e «Natal Musical» (dia 8, domingo), «Natal no Bosque» e «Feiticeiro de Oz» (dia 14, sábado), «Operação Natal» e «Viagem ao Polo Norte» (dia 15, domingo), «Viva o Natal» e «A Viagem no Tempo» (dia 21, sábado), «A Consoada» e «Dom Quixote de La Mancha» (dia 22, domingo), «Filhoses e Rabanadas» e «Dom Quixote de La Mancha» (dia 28, sábado).

No encerramento da Aldeia dos Sonhos, a 29 de dezembro, domingo, às 16h00, o Coro Infantil de Loulé trará algumas músicas de Natal.

Refira-se que perto de 4500 alunos das escolas irão visitar esta Aldeia nos dias 6, 9, 10, 11, 12 e 13 de dezembro.

A Aldeia dos Sonhos tem entrada livre e vai funcionar na Cerca do Convento Espírito Santo, Castelo de Loulé, Largo D. Afonso III e Largo de S. Francisco, com o seguinte horário: de terça a sexta-feira, e aos domingos, das 14h00 às 19h00; aos sábados, das 10h00 às 19h00. No dia 24 funcionará das 14h00 às 16h00, e nos dias 25 e 26, das 15h00 às 19h00.

Recorde-se que, durante a época natalícia, os transportes públicos são gratuitos no concelho de Loulé.