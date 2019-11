«Paderne Medieval» volta a recriar uma viagem ao passado no fim de ano

Até ao dia 20 deste mês de novembro, decorrem as inscrições para a edição de 2019/2020 do «Paderne Medieval».

O evento, que transforma a pequena Aldeia de Paderne numa verdadeira montra da história e etnografia do século 14, ganha mais um dia nesta edição: decorre de 28 de dezembro de 2019 até ao dia 1 de janeiro de 2020.

Ao longo destes cinco dias, a Aldeia de Paderne recua no tempo e toda ela revive o passado com muito comércio, religião, espetáculos, pelejas e até um cortejo histórico que retrata a cerimónia da entrega que D. Dinis fez da Carta de Doação do Castelo de Paderne à Ordem de Avis, como já é habitual neste cartaz, no primeiro dia de Ano Novo.

Chás, iguarias, vinhos e demais «comilanças» constituem também um dos grandes atrativos deste certame, que neste ano decorrerá entre as 12h00 e as 21h00 todos os dias, exceto no dia 31 de dezembro, cujo encerramento é às 19h00.

Para o efeito, a organização já iniciou os preparativos e, aqueles que pretendem participar com os seus produtos, já se podem inscrever, até ao dia 20 de novembro, para o email [email protected].

Podem participar como expositores, entidades públicas e privadas da freguesia de Paderne (prioritariamente) e do restante concelho. A organização prevê, ainda, a possibilidade de aceitar inscrições de expositores de fora do concelho, no caso de não serem ocupados todos os espaços disponíveis.

O valor da inscrição varia com as diferentes tipologias de bancas, barraquinhas e espaços utilizados: banca para exposição de artesanato – 40 euros; tasquinha que seja propriedade dos expositores (dimensões máximas de 3 metros x 3 metros – sujeitas a aprovação da organização) – 45 euros; tasquinha cedida pela organização – 90 euros, e espaço na Mouraria – 3,5 euros o metro quadrado, por dia.

A participação no evento obriga a que os expositores estejam trajados à época, sendo que esse traje deve ser providenciado pelos próprios.

O «Paderne Medieval» é uma iniciativa realizada pelo município de Albufeira, em parceria com Junta de Freguesia de Paderne e a Casa do Povo da localidade.