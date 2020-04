Orquestra de Jazz do Algarve inicia Masterclasses online

Formação artística enfrenta pandemia com novas atividades.

Em virtude da situação que se vive atualmente com a pandemia COVID-19, e tendo em conta as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde, bem como o Estado de Emergência decretado, a Orquestra de Jazz do Algarve, dá início a um ciclo de atividades que estavam previstas para o corrente ano, agora disponíveis online e em direto.

A programação arranca já no próximo dia 30 de Abril quinta-feira, dia Internacional do Jazz, às 18.30. Com o apoio da DGArtes, inicia-se um ciclo semanal de Masterclasses, com grandes nomes do Jazz, em direto na página do Facebook do evento.

O objetivo destas atividades passa por mitigar, em parte, as consequências do adiamento de parte da programação.

A Orquestra explica que, «com esta iniciativa, estamos a convidar músicos nacionais e internacionais como forma de aumentar a oferta cultural em tempos de crise e também contribuir para minorar toda a crise que o mundo da música e da cultura, está agora a experienciar».