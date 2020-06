Orquestra de Jazz do Algarve assinala rentrée com concerto em Portimão

Orquestra desafiou Kiko Pereira.

A Orquestra de Jazz do Algarve assinala a sua rentrée de 2020 com um concerto em Portimão no dia 4 de julho, sábado, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, às 21h30.

Para estra reentrada de 2020, a Orquestra anunciou um desafio lançado «ao mais importante crooner português da actualidade», Kiko Pereira, para interpretar «o maior crooner de todos os tempos», Frank Sinatra.

Um repertório «que dispensa muitas apresentações, e que passará por temas incontornáveis como Fly With Me, It Was a Very Good Year, entre muitos outros, temas que nos acompanharam todo o século XX e, seguramente, ainda perdurarão por muito tempo», explica a Orquestra.