Orquestra Clássica do Sul oferece concertos pedagógicos às crianças

Próximos Concertos Pedagógicos estão agendados para Lagos, Faro e Tavira.

A nova edição dos Concertos Pedagógicos da Orquestra Clássica do Sul arrancou ontem, quarta-feira, 29 de janeiro, no Teatro das Figuras, em Faro.

Depois do sucesso das edições anteriores, os Concertos Pedagógicos alargam o território de ação, apresentam-se em novos palcos e chegam a cada vez mais alunos.

Em 2019, perto de dois milhares de crianças e jovens tiveram a oportunidade de marcar presença num espetáculo musical, de formato lúdico-pedagógico, que visa aproximar os mais novos da Música Clássica.

Em 2020 os Concertos Pedagógicos regressam com maior assiduidade e apresentam-se em novos concelhos como Albufeira, Lagos e Tavira (Algarve) e em Évora e Serpa (Alentejo).

Com o intuito de dar a conhecer o trabalho de reconhecidos compositores, estes concertos têm como principal objetivo desmistificar a ideia formatada de que a música clássica é «aborrecida, direcionada para adultos ou apenas acessível a uma elite da sociedade».

«A Música Clássica é para todos e para todas as idades», declara Maria Cabral, Presidente da Orquestra Clássica do Sul e coordenadora do Departamento Educativo da Orquestra. «Os Concertos Pedagógicos, destinados ao público escolar, têm um caráter interativo entre o maestro, a orquestra e a audiência, e constituem oportunidades mutuamente enriquecedoras para as escolas envolvidas e para a própria Orquestra», sublinha.

Para além dos concertos, o projeto do Ciclo Pedagógico da Orquestra Clássica do Sul engloba ainda Ações de Formação de Professores, destinadas a professores das escolas participantes neste ciclo de concertos e que têm como finalidade sensibilizar os professores para a integração da música clássica nos planos das atividades de aprendizagem.

Engloba ainda as Residências Artísticas, workshops lecionados por um músico da Orquestra em contexto de sala de aula e que constituem uma excelente oportunidade para a fruição de experiências estético-culturais.

Os próximos Concertos Pedagógicos já estão agendados e acontecem no dia 4 de fevereiro em Lagos, no dia 5 novamente em Faro e no dia 11 de fevereiro é a vez dos alunos de Tavira usufruírem desta enriquecedora experiência musical.