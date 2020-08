Orçamento Participativo de Lagoa tem cinco propostas para consulta

Estão em consulta publica os resultados da análise técnica das propostas apresentadas à edição de 2020 do Orçamento Participativo (OP) de Lagoa.

Ao todo, são cinco as propostas que cumprem os requisitos definidos pelo regulamento do OP Lagoa 2020. Distribuem-se por diferentes freguesias do concelho e correspondem a investimentos de natureza diversificada.

Concluída a análise técnica das propostas, a Câmara Municipal de Lagoa torna pública, nesta fase, as listas de projetos aprovados e não aprovados. Os fundamentos para aprovação ou exclusão foram previamente discutidos com os respetivos proponentes.

Integram a lista de aprovações as «Lombas com sinalização no Calvário» (União de Freguesias de Estômbar – Parchal); o «Parque de exercício físico, lazer e convívio no Pateiro» (União de Freguesias de Estômbar – Parchal); a «Reabilitação urbana na Rua da Liberdade» (União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro); o «Lagoa moto parking» (Todas as Freguesias) e a «Rede de água de saneamento para o Sítio do Passarinho» (União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro).

A «consulta pública dos resultados da análise técnica» das propostas submetidas corresponde à penúltima fase do processo iniciado em maio. A apresentação final dos resultados, prevista para outubro de 2020, é o ultimo passo antes da execução das obras eleitas na 7ª edição do OP Lagoa.

A fase de votação dos projetos não acontece este ano, já que o volume de propostas não ultrapassou os 300 mil euros, valor da dotação financeira atribuída pelo executivo municipal ao OP Lagoa.

Dinamizado sem interrupções desde 2014, o OP integra a estratégia do município de Lagoa para a participação pública.

A edição deste ano de 2020 registou adaptações relativas à forma de participação dos cidadãos. Devido à conjuntura excecional relacionada com a pandemia, pela primeira vez a submissão de propostas ocorreu apenas em ambiente online, através da plataforma digital.