OPTO coloca Albufeira nos favoritos aos Prémios Município do Ano

O OPTO – considerado o maior fórum de Educação realizado no sul do País – é um dos projetos finalistas dos Prémios Município do Ano – Portugal 2019. Este é o segundo ano consecutivo que o Albufeira chega à final do concurso, uma iniciativa da Universidade do Minho que visa reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, na economia e na sociedade. A cerimónia da entrega dos prémios vai ter lugar no próximo dia 15 de novembro, no Mosteiro de Arouca.

O município de Albufeira voltou a ser nomeado finalista dos Prémios Município do Ano – Portugal 2019, tendo-se candidatado nesta sexta edição com o projeto OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve. Juntamente com Albufeira, integram a lista de finalistas do Algarve, os municípios de Olhão, Tavira e Vila do Bispo.

A iniciativa, da responsabilidade da Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, contou com 51 candidaturas, estando nomeados projetos de 37 municípios para nove categorias regionais, categoria intermunicipal e o grande prémio final.

De acordo com informação disponibilizada pela organização, o concurso visa reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, na economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.

Pretende, também, colocar na agenda a temática da territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação das autarquias, bem como valorizar realidades diversas que incluam as cidades e os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.

Refira-se que o OPTO é um evento organizado em parceria pelo Município de Albufeira, Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEstE Algarve) e Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), contando com o apoio dos três Agrupamentos Escolares de Albufeira, tendo por objetivo apoiar os principais momentos de decisão no âmbito do percurso escolar e académico dos alunos da região.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira recorda que o OPTO, que já vai para a oitava edição em 2020, «é um projeto que se tem afirmado como o evento mais significativo na área da educação, realizado no sul do País, proporcionando o acesso a informação diversificada, que permite aos jovens conhecerem as várias oportunidades existentes, alargarem horizontes e tomarem decisões conscientes no que concerne ao seu futuro pessoal e profissional».

José Carlos Rolo acredita tratar-se de um projeto fundamental para os jovens e para as famílias, com repercussões importantes a nível do tecido económico e empresarial da região.

A cerimónia de entrega de prémios, que está agendada para o próximo dia 15 de novembro, a partir das 15h45, no Mosteiro de Arouca, será antecedida pela realização de uma mesa redonda subordinada ao tema «Desenvolvimento Sustentável do Território».