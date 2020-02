Onda arrasta três jovens no passadiço do Peneco em Albufeira

Elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão – Posto de Albufeira e dos Bombeiros Voluntários de Albufeira efetuaram na tarde de hoje o resgate de três jovens portugueses, com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, que foram arrastados por uma onda no passadiço do Peneco, em Albufeira.

Um dos jovens sofreu escoriações nos membros inferiores e superiores, tinha dores na zona dorsal lombar e fraturou o membro inferior direito, tendo os outros dois jovens sofrido escoriações.

Após o resgate os jovens foram transportados para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).

Nas operações de socorro participaram os Bombeiros Voluntários de Albufeira, o INEM e a Polícia Marítima.