Iniciativa do concelho de Lagoa entra no 2º período de 2019/20 com mais crianças a participar.

As Olimpíadas Jovens estão, durante o ano letivo 2019/20, na sua 3ª edição, com o intuito de promover o exercício físico e as práticas desportivas junto dos mais jovens.

Agora, para o 2º período escolar, as modalidades escolhidas são, no dia 7 de março o basquetebol, no dia 14 de março a ginástica e, no dia 21 de março, a patinagem.

As atividades realizam-se sempre aos sábados, correspondendo cada dia a uma modalidade desportiva diferente.

O entusiasmo e a participação no projeto «está a crescer entre as crianças do 1º ciclo das escolas do concelho de Lagoa. Todas as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico foram convidadas a participar. As respostas aproximaram-se das duas centenas de participantes», explica a Câmara Municipal de Lagoa.

Colocando as crianças em contacto com diferentes atividades físicas e com as estruturas associativas do concelho, de forma lúdica e divertida, as Olimpíadas Jovens «estão a divulgar a oferta desportiva existente e a incentivar práticas e estilos de vida saudáveis e sustentáveis».