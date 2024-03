Susana Travassos apresenta-se em trio em Olhão

Dois concertos intimistas e contemplativos de Susana Travassos têm lugar sábado, dia 16, na Associação Recreativa República 14, em Olhão, às 19 e 21 horas.

Susana Travassos e um par de músicos recriam «Pássaro Palavra» numa formação invulgar: piano, voz e harmónica, no sábado, na Associação Recreativa República 14.

Num convite «a abrandar o ritmo, a contemplar», o público poderá «vivenciar uma calma necessária, que entra no corpo através do som».

O repertório é «uma viagem por diferentes paisagens sonoras, onde a música escrita e improvisada dão as mãos, preservando a beleza e a originalidade do projeto, dando ao mesmo tempo espaço ao novo e ao espontâneo da música improvisada. O jazz, o erudito e o pop tecendo juntos».

Segundo o harmonicista Gonçalo Filipe de Sousa, «extraímos o essencial dos complexos arranjos do disco Pássaro Palavra, de grande qualidade, mantendo a beleza, mas dando um espaço para a criatividade que faz com que haja uma adrenalina ainda maior, em palco. Conseguimos tornar belo com pouco».

Por sua vez, o pianista alemão a residir no Algarve, Simon Seidl realça «a excentricidade da formação deste projeto, apenas voz, piano e harmónica que o dota de espaço para respirar fazendo uma música com liberdade».

O músico germânico refere ainda que «há uma química importante» entre os três e que a interpretação da Susana «é especial e única. Este projeto é cheio de cor e música pessoal e emocional que irá tocar qualquer audiência».

Susana Travassos é uma cantora algarvia que nos últimos anos conquistou um lugar de prestígio na América Latina, em especial no Brasil, onde viveu por quase 10 anos.

Com uma interpretação única e uma voz precisa, Susana apresentou-se ao lado de artistas renomados como Yamandu Costa, Luísa Sobral, Toninho Horta, Chico Pinheiro, Chico César, Zeca Baleiro, Quique Sinesi, Carlos Aguirre, Jean Charnaux entre outros.

O primeiro álbum que editou «Oi Elis» (2008) foi um tributo a cantora brasileira Elis Regina.

«Tejo- Tietê» (2013) foi uma colaboração com o guitarrista brasileiro Chico Saraiva.

«Pássaro Palavra» (2019) é o seu primeiro projeto de originais, gravado em Buenos Aires, no qual Susana afirma-se como compositora.

O álbum tem uma identidade própria que bebe de estilos como o fado, a música latino-americana e o tango, traduzindo-os para a linguagem universal do jazz. Conta com uma canção inédita de Luísa Sobral, composta especialmente para a voz de Susana que fala sobre violência doméstica.

Este projeto já viajou por pela Colômbia, Argentina, Brasil, Espanha, Canárias e Coreia do Sul.

Susana Travassos foi finalista do Festival da Canção onde defendeu uma canção da Aline Frazão em 2018.