Sardinhas e Xarém são atrativos do Arraial Escutista de Olhão

O Agrupamento 554 de Olhão, do Corpo Nacional de Escutas (CNE), volta a promover o seu tradicional Arraial Escutista hoje, sábado, e amanhã, domingo, 9 de junho, no Jardim Pescador Olhanense.

Os visitantes podem encontrar muitas iguarias típicas, desde as afamadas ostras da Ria Formosa até ao Xarém, passando pelas inevitáveis sardinhas e por outros peixes assados na brasa, caldo verde e doçaria.

Este é, segundo a direção do Agrupamento 554 de Olhão, um arraial típico desta altura do ano, em que se celebram os santos populares, e que pretende «manter viva a tradição que no passado tanto animou as gentes deste local, trazendo muita animação e bons manjares durante este fim-de-semana».

A animação musical não fica de fora, e ao palco sobem o grupo musical Gerações, Luís Lopes, Ginga Show, Isabel Frade e um grupo composto por alunos da escola de música da Fuseta.

O evento tem entrada gratuita e é aberto a todos.