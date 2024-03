Museu Municipal mostra «Olhão, um património singular»

Museu Municipal de Olhão promove a iniciativa «Olhão, um património singular» no sábado, 23 de março, para celebrar o Dia Nacional dos Centros Históricos.

O evento, acontece entre as 15h30 e as 17h30, e é organizado em parceria com a Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos.

Nesta conversa, participam as arquitetas Marta Santos e Mafalda Pacheco, investigadoras na área do património e da arquitetura, que vão partilhar o seu saber com todos aqueles que queiram marcar presença.

Marta Santos, atualmente, finaliza a tese de doutoramento «Conservação de superfícies arquitetónicas exteriores da região do Algarve: os ornatos em relevo e os trabalhos de massa», financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Mafalda Pacheco é doutorada em Arquitetura com a dissertação «Fuzeta: um núcleo urbano piscatório singular». É investigadora integrada do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

A participação é gratuita e não carece de inscrição.