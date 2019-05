Matias Damásio, HMB e Ludmilla vão atuar no Festival do Marisco

A edição de 2019 do Festival do Marisco chega a Olhão no próximo mês de agosto. Entre os dias 9 e 14, esta festa da música e da gastronomia assenta arraiais no Jardim Patrão Joaquim Lopes, junto à Ria Formosa.

Com entradas que custam entre os 7 e os 9 euros (adultos), o Festival do Marisco 2019 volta a apresentar um cartaz musical com artistas de renome: Matias Damásio e Aurea, HMB, Killer Queen, Paula Fernandes, Ludmilla e Resistência, são os nomes escolhidos para acompanhar as noites de degustação de marisco.

Haverá ainda, para além da atuação de várias bandas que abrem estes espetáculos, duas noites onde os DJ Christian F (9 de agosto) e Wilson Honrado (14 de agosto) prolongam a festa pela noite dentro.

O conceito de família está mais uma vez assegurado nesta 34ª edição, existindo um Kids Club gratuito onde as crianças a partir dos 3 anos se podem divertir em segurança.

Refira-se ainda que as crianças até aos seis anos (desde que acompanhadas por um adulto) não pagam bilhete, e dos 7 aos 12 anos será cobrado apenas meio bilhete.

Nos dias 9, 10 e 11 de agosto as entradas no recinto, que dão direito a assistir aos espetáculos, custam 7 euros. Já nos dias 12, 13 e 14 de agosto, os ingressos custam 9 euros. Brevemente, os bilhetes estarão à venda na Ticketline e lojas aderentes.