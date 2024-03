Homem morre hoje atropelado por veículo ligeiro em Olhão

Um homem faleceu hoje depois de ser atropelado na Avenida 5 de outubro, em Olhão, por um veículo ligeiro, segundo a Proteção Civil do Algarve.

Um homem foi hoje mortalmente atropelado por um veículo ligeiro em Olhão, disse fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

O alerta para a ocorrência foi recebido pelas 14h30, desconhecendo os serviços de emergência a idade e nacionalidade do homem, que foi atropelado na Avenida 5 de outubro, em Olhão, disse a fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

«Tratou-se de um atropelamento com veículo ligeiro, do qual resultou uma vítima mortal», afirmou, sem avançar mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

A condutora do veículo envolvido no atropelamento «também foi assistida pela Unidade de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]», acrescentou.

A fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil disse ainda que «a Brigada de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP) ficou a cargo da ocorrência» para determinar as circunstâncias do atropelamento.

Estiveram no local a participar no dispositivo de emergência sete veículos com 19 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Olhão, do INEM e da PSP, referiu.