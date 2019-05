Ao longo da tarde de hoje, quinta-feira, 9 de maio, há várias atividades organizadas pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e pelo Centro de Informação Europe Direct do Algarve no âmbito do Dia da Europa.

A praça em frente ao Auditório Municipal de Olhão acolheu cerimónia protocolar do hastear da bandeira da União Europeia, ao som do hino, ao som do «Hino à Alegria» de Ludwig Van Beethoven, adotado pelo Conselho da Europa em 1972 para as ocasiões especiais.

Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, abriu as comemorações do Dia da Europa, com um discurso incisivo.

«Este ano, e quando se inicia o período das eleições para o parlamento Europeu e se relembram os valores fundadores do projeto europeu, a CCDR Algarve assinala o dia da Europa numa realização conjunta com a Câmara Municipal de Olhão, realçando a importância de promover os valores da liberdade de expressão, da livre circulação, da paz e do entendimento, no respeito pela diversidade», começou por referir.

«O Algarve, pela sua localização excêntrica face ao centro da Europa, pode e deve assumir-se como porta de entrada no Mediterrâneo, posição estratégica e central, também no espaço Atlântico. O perfil de especialização produtiva regional contribui de igual forma para recentrar a região no quadro europeu, dado o seu reconhecimento internacional, nomeadamente junto dos mercados britânico, alemão, holandês, espanhol e crescentemente em França e nos países nórdicos. Urge que tal reconhecimento impulsione outros setores produtivos e a sua inserção nas dinâmicas comerciais europeias», disse ainda Francisco Serra.

O presidente reconheceu que «o Algarve enfrenta desafios, que apenas uma orientação estratégica focada nos recursos endógenos, nas pessoas e no caráter distintivo da região, concertada com as oportunidades de financiamento disponibilizadas no âmbito dos Programas Europeus, conseguirá alavancar os desígnios de competitividade, de inovação, de valorização territorial, de qualificação e formação profissional, de inteligência e do conhecimento, que sustentam e promovem um real quadro de desenvolvimento regional».

O Algarve, «com os desígnios da inteligência e competitividade, que sirvam as pessoas, e as empresas, deve procurar associar-se ao desejável perfil de especialização assente nos setores que integram a nossa RIS3 (o Turismo, o Mar, a Saúde, a Energia, o Agroalimentar e as TICE e ICC) numa lógica de variedade relacionada. Estes são alguns dos exemplos que demonstram a forma como a Europa, por vezes sem darmos conta, apoiou e continua a apoiar o nosso desenvolvimento. No atual programa operacional regional, CRESC ALGARVE 2020, privilegia-se o apoio às empresas, ao conhecimento, à promoção da empregabilidade e do empreendedorismo e a valorização dos territórios e dos recursos endógenos», disse ainda Francisco Serra durante a sua intervenção.

Seguiu-se uma visita aos projetos desenvolvidos com o apoio de fundos comunitários europeus, às 10h30, num momento denominado «A Europa na minha região».

Iniciativas para o público

Em simultâneo, decorrem os programas «Eu e a Europa» e «O que a Europa faz por mim», destinados à população.



O primeiro, foca-se no público jovem, sendo que cada faixa etária tem atividades específicas, em diversos locais como: Auditório Municipal, Biblioteca Municipal José Mariano Gago, Casa da Juventude e Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes.



O segundo programa, para todas as idades, destaca os Largos das Lendas, o Museu Municipal e o Largo da Restauração com atividades.

O Reitor da Universidade do Algarve Paulo Águas, esteve presente na cerimónia protocolar.

Já na parte da tarde, às 14h30, acontece um momento dedicado à atividade física, uma colaboração com a ASMAL – Fórum Socio Ocupacional de Faro. Segue-se um espetáculo de Zumba e Duo Double T, com coreografias e músicas de artistas europeus encherá a zona ribeirinha de Olhão, perto do ginásio ao ar livre, com aficionados do desporto.

Depois da diversão, é momento de consciencializar para a problemática do plástico nos oceanos, com uma sessão pública, intitulada «Diálogo com os Cidadãos: O que posso fazer pela Europa?», nos Mercados de Olhão.



Este será um dos momentos altos do programa, onde se discutirão ações para combater as fontes de lixo marinho, ligadas às comunidades costeiras e piscatórias e qual o impacto das mesmas no ecossistema.

António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão, dirigiu o seu discurso aos mais novos.

O diálogo «Mar sem Plásticos» é, para os organizadores do programa, «um tema urgente, consubstanciado na criação duma Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular e de legislação específica, com efeitos a curto prazo».

Segundo os dados da União Europeia, os plásticos descartáveis, ou de utilização única, representam 50 por cento do lixo marinho e constituem a maioria dos resíduos que desaguam nas praias. Por outro lado, os microplásticos, partículas minúsculas de plástico desfeito nos oceanos, contaminam a cadeia alimentar marinha.

A iniciativa contará também com a presença de várias personalidades e entidades ligadas à temática e durará até às 17h00, momento da exposição «Europa nas nossas montras». Uma parceria com a ACRAL – Associação de Comércio e Serviços do Algarve, em que as lojas do município decoram as suas montras a azul e amarelo, com o tema da Europa como mote.

A sessão «Ler a Europa» arranca às 18h30 com o professor e escritor António Covas, no Museu Municipal de Olhão.

As celebrações terminam à noite, pelas 21h00, na Igreja Matriz, momento reservado para um «Concerto pela União», com professores e alunos do Conservatório de Olhão.

Este ano, as celebrações nacionais do Dia da Europa decorrem em Braga, com a participação do Comissário Europeu Carlos Moedas, responsável pela pasta da Investigação, Ciência e Inovação, numa organização da Representação da Comissão Europeia em Portugal.