Clube de Fotografia da Fuzeta organiza PhotoWalk com Vitor Pina

O Clube de Fotografia da Fuzeta promove amanhã o seu primeiro PhotoWalk. Vai ser em Olhão, entre as 9h00 e as 12h30. Será Vitor Pina, fotógrafo de rua algarvio bastante conceituado, que orientará os participantes pelas ruas da cidade cubista.

Ao «barlavento», Gonçalo Mendes, coordenador do Clube de Fotografia da Fuzeta, explicou que o principal objectivo desta iniciativa é começar a juntar as pessoas que gostam da fotografia de rua (ou street photography) e querem fazê-la em conjunto, conversando e aprendendo um pouco mais, com um especialista.

«A participação é totalmente gratuita. Basta as pessoas aparecerem e trazerem a sua máquina fotográfica ou até o telemóvel.» O ponto de encontro é à frente da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário e quaisquer dúvidas adicionais podem ser esclarecidas com o próprio Gonçalo Mendes através do número 963490152.