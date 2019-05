Clássicos da estrada invadem Olhão com «pit stop» no Designer Outlet Algarve

A 6ª edição do Passeio da Primavera, organizado pelo Portugal Classic em conjunto com o Clube Português de Automóveis Antigos, realiza-se domingo, 12 de maio, em Olhão. Este ano, a novidade do programa é a passagem pelo Designer Outlet Algarve, onde os automóveis clássicos que integram o passeio vão estar em exposição a partir das 11h00.

Os modelos que vão estar representados nesta edição do evento datam desde a década de 1920 até ao início da década de 1980, de marcas variadas como a Rolls Royce, Mercedes-Benz, Jaguar, BMW, Porsche e MG, entre outras.

A organização pretende despertar «emoção e nostalgia» com este passeio, que pela primeira vez tem paragem marcada no Designer Outlet Algarve, onde a comitiva chega às 11h00. Ali, os automóveis vão estar brevemente em exposição para satisfazer a curiosidade dos visitantes.

Um dos modelos antigos, um Mercedes 170 S Cabriolet de 1951, estará em destaque na Praça Central da superfície comercial. Este momento, que inclui um welcome drink para os participantes, é uma oportunidade para os entusiastas do universo automóvel regressarem ao passado com «os mais icónicos automóveis clássicos».

O programa do Passeio da Primavera tem início às 9 horas no Real Marina Hotel & Spa, onde será feita a receção dos participantes. O percurso tem início às 10h30, com destaque para a subida ao Cerro de S. Miguel. Após a passagem pelo Designer Outlet Algarve, os automóveis regressam a Olhão, onde às 15h30 se realiza, na Avenida 5 de Outubro, uma prova para o público, que será «um verdadeiro desfile de modelos antigos e um museu rolante do passado automobilístico».