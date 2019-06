«A Cigarra e a Formiga» visitam o Auditório Municipal de Olhão

A infraestrutura olhanense recebe o musical infantil no sábado, dia 8 de junho, às 16h00. A adaptação da conhecida fábula de La Fontaine transporta pequenos e crescidos para um mundo encantado, onde os animais falam e são os principais protagonistas.

A peça conta a história de Violeta, uma menina que, como tantas outras, tem uma imaginação muito fértil, e que convida os espetadores a viajar com ela para um lugar mágico onde até os animais falam. As aventuras e peripécias começam a surgir entre canções, danças e muita alegria.



Depois, claro, a mais folgazona é a cigarra, que se diverte e não trabalha. Com a chegada do frio do inverno, começa a perceber que as formigas tinham razão quando a aconselharam a trabalhar.

Porém, e dando um toque positivo ao fim trágico da fábula do francês La Fontaine, a cigarra assume os seus erros e acaba por ser a rainha do Baile de Inverno das Formigas, onde todos se divertem.

Os bilhetes têm um custo único de 8 euros.