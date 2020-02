Olhão recorda confeção dos «Sacos de pano da avó»

Oficina é gratuita mas de inscrição obrigatória.

Uma oficina intitulada «Sacos de pano da avó» é a próxima iniciativa promovida pelo Museu Municipal de Olhão – Edifício do Compromisso Marítimo, no âmbito da exposição Gente de Cá. A atividade realiza-se no dia 27 de fevereiro, das 14h00 às 17h30, no Chalé João Lúcio.

A partir de retalhos de panos, os participantes terão a oportunidade de confecionar um saco nesse material, sendo assim possível recordar uma atividade «que fazia parte do quotidiano das nossas avós. Em Olhão, muitas mulheres aprendiam a arte da costura desde muito cedo. Esta é uma das histórias que as senhoras que são Gente de Cá partilham com a comunidade», explica a organização.

Esta oficina dedicada à costura está inserida no projeto «Gente de Cá», iniciado em janeiro de 2019 pelo Museu Municipal de Olhão, em parceria com o Centro Comunitário da Cruz Vermelha de Olhão.

As inscrições, que são gratuitas mas obrigatórias, já estão abertas e podem ser feitas através de e-mail ou pelo telefone 289 700 103.

Os participantes deverão ter conhecimentos de costura e levar o respetivo kit, nomeadamente dedal, agulhas, alfinetes e tesoura.