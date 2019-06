Olhão recebe o verão com concerto «improvável»

O Jardim Pescador Olhanense será palco para o evento promovido pelo município de Olhão, na sexta-feira, dia 21 de junho, às 22 horas.

Trata-se do Concerto do Solstício de Verão, definido pela autarquia olhanense como um evento «improvável», e que juntará a Orquestra Filarmónica Portuguesa (OFP) e a cantora cubana Eme Alfonso, que também atua em Portimão no dia seguinte.

Fundada em maio de 2016, a Orquestra Filarmónica Portuguesa «integra um conjunto de músicos de elevado padrão técnico e artístico, premiados em concursos nacionais e internacionais, ex-integrantes da Orquestra Jovem da União Europeia, e ainda músicos estrangeiros residentes em Portugal, que se juntaram neste projeto para criar uma orquestra que fosse uma referência e símbolo de qualidade, atuando em todo o território nacional».

A OFP é um projeto de dimensão nacional, sob a direção artística do maestro Osvaldo Ferreira, atualmente um dos mais representativos maestros nacionais. Já Eme Alfonso, é uma cantora e compositora cubana, que combina as suas raízes com sons eletrónicos, percussão mundial e lendas afro-cubanas.

A NPR americana e a estação britânica BBC identificaram-na como «uma promessa da música latina».

Em Olhão, e acompanhada pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, a cubana vai interpretar êxitos seus e da música latino-americana.