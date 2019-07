Olhão recebe encontro de estudantes ao abrigo do projeto «21st Century Skills»

O Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira, de Olhão, participou (e continuará a participar) no projeto internacional «21st Century Skylls», pertencente ao Programa Erasmus +, Ação-Chave 2.

O segundo ano de projeto ficará marcado pela realização dos três últimos encontros ao abrigo deste programa. O primeiro será no início do ano letivo em Olhão, onde será trabalhada a forma de motivar e integrar os alunos, não só dentro da sala de aula como em atividade outdoor.

De seguida realizar-se-á o encontro em Candelária (Espanha), dedicado essencialmente às competências digitais e ao Património Mundial da UNESCO e, por fim, o último encontro em Atenas (Grécia), que permitirá a abordagem social dos refugiados na Europa e a elaboração das conclusões do projeto.

A organização deste projeto refere que «podemos fazer um balanço muito positivo do primeiro ano, uma vez que alguns dos grandes ganhos do projeto são a obtenção de uma mente mais ampla e mais tolerante dos nossos alunos. Todos os alunos portugueses ficaram alojados em famílias de acolhimento locais o que permitiu a abertura de horizontes culturais e aumento da perceção do que é ser um cidadão europeu».

Este projeto é constituído por 6 parceiros escolares (Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Grécia e Portugal) e coordenado pela Escola «IGS Grünthal» de Stralsund, Alemanha.

Permite a possibilidade de participar em atividades relacionadas com o desenvolvimento de aptidões e competências para combater o abandono escolar e as dificuldades na aprendizagem.

Fazendo o balanço do primeiro ano do projeto, realizaram-se 3 intercâmbios de alunos (Alemanha, Finlândia e França), onde cada escola contribuiu com a sua especificidade para o desenvolvimento das atividades.

O primeiro encontro, realizou-se em novembro em Stralsund (Alemanha), e foram abordadas competências digitais, sociais e de aprendizagem, sendo de destacar a consciência cultural, uma vez que a cidade alemã tem o seu centro histórico classificado como Património Mundial da UNESCO.

No segundo encontro, que se realizou em fevereiro em Lohja (Finlândia), foram abordados os problemas do Abandono Escolar e da Comunicação. Nesta adividade o destaque foi para o modelo finlandês de ensino e a sua capacidade para combater o Abandono Escolar e a desmotivação dos alunos através da mediação de conflitos.

No último encontro do primeiro ano, que se realizou em maio em Le Lamentin (França), foram abordadas as habilidades que o aluno necessita para a sua vida adulta e as profissões tradicionais, algumas delas quase extintas, mas culturalmente muito ricas.