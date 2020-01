Olhão mostra e explica a sua história aos professores do concelho

Município promove, até ao final de fevereiro, uma ação de formação sob a temática O Passado do Meio Local: Olhão.

Esta é uma iniciativa inédita e acreditada e leva, todas as quartas feiras, ao Museu Municipal – Edifício do Compromisso Marítimo, especialistas na história local do concelho, tendo como destinatários professores do 1º Ciclo e educadores de infância.

O curso, acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, permitirá aos formandos adquirirem competências que facilitarão a prática letiva diária.

O município de Olhão acredita «que a história do meio local é de extrema importância para a construção de um espaço identitário do local onde nos inserimos», daí ter apostado nesta formação «com características inovadoras».

«Acreditamos que o conhecimento da história, dos vestígios e dos nossos costumes fazem parte do património de uma localidade e devem ser do conhecimento geral das pessoas que aí vivem. Só essa apropriação permitirá a criação do respeito e consequente preservação do nosso património histórico, edificado e natural», refere António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão, satisfeito com os conhecimentos já transmitidos aos docentes.

Na primeira ação formativa, a cargo da técnica Ana Paula Martins, aprofundou-se o conhecimento sobre a biodiversidade, áreas classificadas e responsabilidade ambiental. A especialista deu também a conhecer algumas espécies (fauna, flora e avifauna) em vias de extinção e que apenas existem neste território, e na Ria Formosa em particular.

O coordenador do Museu Municipal, Hugo Oliveira, deu a conhecer a carta arqueológica do concelho nas épocas pré-histórica, clássica, medieval e moderna, dando o exemplo, nesta última, do forte de S. Lourenço. Uma visita à sala de Arqueologia do Museu e algumas propostas de locais a visitar no concelho completaram essa sessão em meados de janeiro.

A relação entre o património cultural e os cidadãos, a memória na ligação emocional entre os edifícios e a comunidade ou o papel fulcral do Museu Municipal para articular estes saberes e relações, foram alguns dos elementos destacados por Sandra Romba, técnica do Museu Municipal.

A também autora da obra «Evolução Urbana de Olhão» explicou o papel dos diferentes tipos de imóveis da cidade – habitações, torres de vigia, igrejas, indústrias, Câmara Municipal ou Alfândega -, desde a sua criação até ao Estado Novo, e ainda a relação entre o Museu e as escolas, sugerindo mesmo algumas atividades que poderão ser dinamizadas no próximo ano letivo.

Para continuarem a passar estes conhecimentos às novas gerações, os participantes desta ação formativa ficarão hoje a saber mais sobre os principais símbolos de Olhão, numa «aula» ministrada pelo professor e ator Joaquim Parra.

Com esta formação, o município pretende, em última análise, promover a aquisição de conhecimentos relativos à história do concelho de Olhão, a educação pela arte ou a integração transdisciplinar das Tecnologias da Informação e da Comunicação e a sua aplicação no processo letivo, de forma a fomentar o desenvolvimento de mais e melhor ensino-aprendizagem.