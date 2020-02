Olhão já tem um posto de carregamento de veículos elétricos

Este Posto de Carregamento Normal (PCN) permite a utilização de dois veículos elétricos em simultâneo e situa-se na Rua Vitoriano Rosa, junto à farmácia do Algarve Outlet.

O primeiro posto de carregamento para veículos elétricos já está a funcionar na cidade de Olhão. A instalação destes equipamentos foi possível graças a um protocolo celebrado entre a autarquia, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o Turismo de Portugal, no âmbito de um programa nacional com o qual se pretende dotar todos os concelhos do país com infraestuturas de carregamento elétrico.

Com a potência de 22 kW/tomada, estes dois PCN, ou carregadores semi-rápidos, permitem carregar até 80 por cento da bateria de um carro elétrico em cerca de uma hora.

O primeiro PCN de Olhão pode ser utilizado de forma gratuita, mediante acordo existente entre o município e a MOBI.E (entidade gestora da rede para a mobilidade elétrica).

Deste modo, as componentes de utilização e de energia são fornecidas, respetivamente, pela MOBI.E e município de Olhão. Esta situação de gratuitidade deverá manter-se até à conclusão do concurso de concessão dos postos afetos à rede MOBI.E, que se prevê que ocorra durante o primeiro semestre deste ano.

A autarquia, que está a promover várias iniciativas amigas do ambiente, como esta, tem a intenção de instalar, em breve, um outro PCN para veículos elétricos na Avenida 5 de Outubro, em frente ao hotel, cujo projeto está atualmente em fase de execução.

A MOBI.E é uma empresa pública que, por indicação da tutela, assegura a gestão dos fluxos energéticos e financeiros resultantes das operações da rede de mobilidade elétrica.