Olhão é capital do turismo de natureza até domingo

A zona ribeirinha de Olhão acolhe, até ao próximo domingo, 22 de setembro, a primeira edição do Algarve Nature Fest, uma iniciativa da Região de Turismo do Algarve (RTA) que conta com o apoio do município de Olhão. Os interessados têm dezenas de atividades ao dispor, todas elas gratuitas, das quais podem usufruir entre as 9 e as 19 horas.

O Algarve Nature Fest, que foi inaugurado esta tarde pelos presidentes do Município de Olhão, António Miguel Pina, e da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, entre outros representantes de entidades oficiais, oferece, até domingo, o melhor que a natureza tem para desfrutar.

Junto à Ria Formosa, na cidade cubista, nos próximos dois dias não vão faltar sugestões – umas mais radicais que outras – para praticar ao ar livre, na água ou em terra. Passeios de BTT e bicicletas elétricas, caminhadas, passeios de segway, tiro com arco, parede de escalada, slide, surf mecânico, caiaque, air bungee, batismos de vela e de mergulho, birdwatching, zumba ou step são algumas das propostas do Algarve Nature Fest, que teve esta manhã a sua apresentação oficial.

A iniciativa contou, neste dia inaugural, com a participação de alunos das escolas do concelho de Olhão, que usufruíram das várias ofertas disponíveis no recinto do evento, local onde também decorre um mercado de produtores locais.

O presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, destacou o facto de este ter sido o concelho escolhido para receber a primeira edição da iniciativa, uma vez que «temos intenção e ótimas características para nos afirmarmos na vertente do turismo de natureza, basta referir as nossas ilhas, o Cerro de S. Miguel ou a magnífica Ria Formosa».

Com mais de meio milhar de participantes inscritos nas diversas atividades previstas, com este ecoevento pretende-se dinamizar cada vez mais a vertente de natureza em termos de oferta turística na região, que tem excelentes espaços para esse fim.

Prova disso é, precisamente, o local onde decorre esta primeira edição do Algarve Nature Fest, junto ao porto de recreio de Olhão, «um espaço único com todas as condições para acolher esta iniciativa», como referiu Fátima Catarino, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve.

O Algarve Nature Fest substitui a Algarve Nature Week, iniciativa com a mesma génese mas que decorria ao longo de uma semana. Agora, todas as propostas concentram-se num só fim de semana.