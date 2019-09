Olhão conclui entrega de tablets e material escolar no concelho

Já terminou o período de entrega, por parte do município de Olhão, dos tablets, kits de material escolar e cadernos de exercícios nas escolas do concelho, que decorreu em simultâneo com a entrega dos manuais oferecidos pelo ministério da Educação.

Este será o ano letivo de arranque do projeto Caíque Bom Sucesso, pioneiro no País, que, uma vez concluído daqui a 3 anos, irá proporcionar a todos os alunos do 4º ao 12º ano concelho um tablet, ferramenta indispensável à modernização dos métodos de ensino e dos recursos pedagógicos à disposição dos alunos.

Na manhã de ontem, quarta-feira, dia 11 de setembro, foi a vez de os professores do 4º ano receberem o seu tablet, numa cerimónia simbólica que decorreu na Escola EB2,3 José Carlos da Maia.

Todos os docentes irão receber formação, que lhes irá permitir tirar o melhor partido desta ferramenta colocada ao serviço da comunidade escolar pela autarquia.

Todos os tablets vêm equipados com a plataforma Escola Virtual, da Porto Editora, bem como com os respetivos manuais escolares, o que possibilitará, para além do alívio do peso das mochilas dos alunos, que os professores disponham de mais uma ferramenta de ensino digital, interativa, e que abre a porta ao trabalho colaborativo e à partilha de saberes.

Cerca de 1300 alunos dos 4º, 7º e 10º ano receberam este ano os seus tablets.

Às cerca de 2000 crianças que vão frequentar o 1º Ciclo foi, ainda, oferecido um kit de material pedagógico que inclui, entre outros, cadernos, lápis, canetas ou folhas coloridas, que servirão para utilizarem durante o ano letivo.

Os 1500 alunos que vão frequentar os 1º, 2º e 3º anos do 1º Ciclo obtiveram, também, através do município, os seus cadernos de exercícios, tendo os manuais escolares sido oferecidos pelo Ministério da Educação.