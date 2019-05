Olhão celebra Dia do Pescador e homenageia homens do mar

Município consagra os olhanenses que fazem da pesca o seu modo de vida, sexta-feira, 31 de maio.

As comemorações oficiais têm início às 16 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a apresentação da campanha «Pesca por um Mar Sem Lixo».

A iniciativa da Docapesca tem como principais objetivos melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações e nos portos de pesca, sensibilizando os pescadores para a importância da adoção ou manutenção de boas práticas ambientais.

Ao promover a recolha seletiva dos resíduos gerados a bordo e capturados nas artes de pesca e disponibilizando as infraestruturas adequadas para a sua receção em terra, este projeto vem unir pescadores e portos na melhoria das condições ambientais da zona costeira portuguesa e na preservação dos ecossistemas marinhos.

Após a apresentação deste projeto, segue-se às 16h30, a cerimónia da entrega de distinções aos profissionais do sector da pesca que operam no concelho de Olhão.

Serão atribuídas distinções nas áreas do arrasto, cerco, polivalente local e costeira, aquacultura (moluscicultura), mariscador apeado, mulher na pesca, pescador mais novo, maquinista marítimo, pescador em progressão, indústria conserveira, inovação e o prémio carreira.

Os prémios dos concursos do cartaz que ilustra a divulgação do Dia do Pescador e do concurso de fotografia alusivo ao tema, serão também entregues durante a cerimónia.

As comemorações do Dia do Pescador em Olhão culminam no Museu Municipal, um local com uma grande carga simbólica, uma vez que foi neste edifício que em tempos funcionou o Compromisso Marítimo.

Aqui, será inaugurada a exposição «Casa de Mareantes», às 17h30, seguindo-se a degustação de produtos do mar, organizada em parceria com a Docapesca.

O município de Olhão reconhece, assim, a importância de todos os que trabalham nas diversas atividades do setor das pescas e aquacultura.