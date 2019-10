Olhão associa-se à quinta edição do Outubro Rosa

Mais uma vez este ano, o município de Olhão vai associar-se ao movimento Outubro Rosa que, ao longo de todo o mês, procura estimular a participação da população no controlo do cancro da mama.

A fachada do edifício dos Paços do Concelho e o coreto do Jardim Pescador Olhanense estarão iluminados de cor-de-rosa até ao final do mês, e os colaboradores do atendimento ao público (Balcão Único e segurança) usarão um laço da mesma cor no fardamento, de forma a sensibilizar a população para a temática.

O mês de outubro é assinalado por duas efemérides: a 15 de outubro, assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro, o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. É no período compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolve o movimento «Onda Rosa» procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

A campanha acontece pelo quinto ano consecutivo e, depois de no ano passado ter contado com a participação de quase 600 instituições, chegou a altura de voltar a desafiar a comunidade a entrar na Onda.

Assim, em 2019, a Liga pretende estabelecer novamente sinergias, de modo a potenciar o impacto deste movimento, reforçando, por um lado, as parcerias estabelecidas, mas também procurando novas.

Participar nesta Onda é fácil e está ao alcance de todos, de forma individual ou em grupo, promovendo uma atividade para grupos organizados ou, simplesmente, passando a palavra junto dos que nos rodeiam.

A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama. Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor rosa alastra-se com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.