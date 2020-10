Olhão assina contrato para reabilitar o Bairro Horta Dr. Pádua

Foi assinado no passado dia 15 de outubro, entre a Fesnima e o empreiteiro Sá Machado, o contrato de adjudicação de reabilitação do Bairro Horta Dr. Pádua.

Depois da requalificação dos espaços exteriores e do respetivo arranjo paisagístico, avança-se agora para uma intervenção nos fogos propriamente ditos, integrada no projeto mais vasto de reabilitação do parque habitacional municipal, que tem vindo a ser levada a cabo pela empresa municipal.

A intervenção, à semelhança de outras anteriores, contemplará as pinturas exteriores, a substituição de coberturas, caixilharias, estores e redes prediais de águas e de esgotos, e a colocação de portas de patim.

As obras, um investimento municipal de 844 mil euros, arrancam no terreno já no primeiro trimestre de 2021, após o respetivo visto do Tribunal de Contas.