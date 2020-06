Olhão vai alargar rede de transportes públicos urbanos

Vai ser lançado nas próximas semanas o concurso público de alargamento da rede de transportes públicos urbanos de passageiros de Olhão, que vai introduzir melhorias significativas na qualidade da oferta deste serviço dentro da cidade e alargá-la a algumas zonas de Quelfes e Pechão.

A maioria das zonas periféricas do concelho, nomeadamente das freguesias de Pechão, Quelfes, Moncarapacho e Fuseta, já se encontram abrangidas por uma rede intermunicipal de transportes públicos de passageiros.

Este alargamento surge na sequência da necessidade identificada pela autarquia de uma rede mais atrativa de transporte urbano, que implique a redução do tempo de viagem e a melhoria da cobertura do território e dos horários dos serviços, quer dentro da cidade, quer, como previsto no projeto, em algumas zonas das freguesias de Quelfes e Pechão, onde este serviço é, neste momento, deficiente.

Na prática, este novo serviço vai criar linhas que sirvam zonas da cidade em expansão e que não dispõem de serviços e permitir uma ligação intermodal mais eficiente aos restantes meios de transporte, beneficiando a mobilidade da população.

No concelho de Olhão, existem quatro carreiras de transporte público de passageiros de âmbito municipal, cuja contratualização é da competência da Comunidade Intermunicipal do Algarve. Estas carreiras ligam todas as sedes de freguesia à sede do concelho, servindo, ainda, os aglomerados de Poço Longo, Marim, Quatrim, Poço da Areia e Brancanes, sendo a oferta proporcionada por estes serviços muito diferenciada.

De acordo com o presidente da autarquia de Olhão, António Miguel Pina, «as zonas mais afastadas da malha urbana da cidade como, por exemplo, Moncarapacho e Fuseta, já se encontram razoavelmente servidas por transportes públicos de passageiros. O que faltava, até agora, era uma rede otimizada dentro da malha urbana, que permita uma ligação o mais eficiente possível, numa lógica de articulação entre os vários serviços à disposição da população».

A rede a contratualizar, cuja proposta já obteve parecer favorável da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, será composta por três linhas. A autarquia pretende, também, melhorar o sistema de bilhética, para que seja de fácil utilização e carregamento, sendo interoperável com o sistema de bilhética das carreiras intermunicipais e municipais.

Está, também, prevista a implementação e manutenção das paragens dos circuitos urbanos, com disponibilização de informação atualizada ao público.